”الوباء وصل حارتنا” .. شاهد احد سكان صنعاء يوثق لحظة اسعاف مرضى من جيرانه مشتبه باصابتهم بكورونا

افاد احد سكان العاصمة صنعاء صباح اليوم الاحد بظهورعدد من حالات الاشتباه بفيروس كورونا وعن وصول سيارات الاسعاف لأخذهم للمستشفى .

واضاف من خلال مقطع فيديو اثناء تصويره للحظة وصول سيارة الاسعاف لأخذ المصابين ان حالات الاشتباه من حارة المجد شارع خولان , وان سيارة الاسعاف نقلت المصابين بالاضافة لسيارة رش قامت بتعقيم المنطقة .

واضاف ان الوباء وصل حارته وان احد منازل جيرانه يوجد فيه ثلاث حالات اشتباه بكورونا ومنزل اخر حالة واحدة .

واخذت المخاوف في التصاعد بعد تسجيل الحالات المؤكدة في عدن والحديدة، حيث أفاد العديد من اهالي صنعاء بأنهم يشعرون بأن الوباء قد يتمكن منهم في أي لحظة إن لم يكن هناك استعداد حقيقي من قبل السكان والسلطات الصحية الخاضعة للحوثيين.