الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة ابين تكرم عدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة في المحافظة

بحضور الامين العام للمجلس المحلي نائب محافظ محافظة ابين السيد مهدي الحامد كرمت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بابين خمس شخصيات رائدة ومتميزه في المحافظة.

وقام صباح اليوم السبت الاستاذ انيس اليوسفي مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بابين عضو لجنة الاستجابة الطارئة بتكريم الشيخ عبد الناصر اليزيدي مستشار المخافظ لشئون التنمية والاستثمار، والعقيد رشيد الشدادي مدير امن الكود والاستاذ وجدي بافار مدير صندوق النظافة بمدينة الكود، والأستاذة عديلة الخضر امين عام اتحاد نساء اليمن بابين والاستاذ خلود القديري مدير قطاع المراه بابين.وقال اليوسفي: ان الشخصيات الاجتماعية التي تم تكريمها اليوم تعتبر من أفضل الشخصيات المخلصة والتي تركت أثر وبصمة في الجانب الانساني وكانت من المساهمين والمساعدين اللذي سهلوا عمل الوحدة التنفيذية للنازحين. مناشد السلطة المحلية بالمحافظة الرعاية والاهتمام بتلك الكفائات التي عملت بكل جد واخلاص في نقاء وتنمية محافظة ابين.وعبر و المكرمين عن بالغ شكرهم وتقدير لمدير واعضا الوحدة التنفيذية على هذا التكريم. كما تقدم اليوسقي لبالغ شكره للاخ محافظ المحافظة اللوا ابو بكر حسين سالم والسيد الحامد الامين العام للمجلس المحلي سائلا المولى عز وجل ان يحفظ ابين ويجنب اليمن كل مكروه.