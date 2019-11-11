المشهد العربي

الوزراء الإماراتي: اتفاق الرياض يوحد الصف في مواجهة الانقلاب

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 27 دقيقة
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رحب مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الاثنين، بتوقيع وثيقة “اتفاق الرياض” بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية المملكة العربية السعودية.

وأعرب المجلس عن ثقته بأن يؤسس هذا الاتفاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الموحد والفاعل.

 ‎ورأى أن اتفاق الرياض وحد الصف اليمني في مواجهة الانقلاب على الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أنه يمثل فرصة للوصول إلى الحل السياسي المنشود في اليمن.

‏‎وأشاد بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تكللت بنجاح الحوار والتوصل إلى اتفاق الرياض.

وقال إن الدعم السعودي شكل أرضية صلبة عززت الأجواء الإيجابية بين الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار.

‏وشدد على دعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، عبر قيادتها للتحالف العربي في سبيل استقرار اليمن وعودته إلى ممارسة دوره الطبيعي في المنطقة.

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المشهد العربي

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