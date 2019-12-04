مأرب برس

الوزير «عطية» يتوعد العابثين بأراضي الأوقاف بإجراءات حازمة

4 ديسمبر، 2019
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أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم الثلاثاء وقوف الوزارة بحزم ضد كل التجاوزات والعبث الحاصل من بعض الجهات والتي استهدفت أراضي الأوقاف.

 

وقال عطية في لقاء جمعه اليوم بمدير عام الأوقاف بتعز القاضي خالد البركاني في عدن: إن وزارته لن تألو جهدا في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف وحمايتها بموجب الدستور والقانون.

 

واستمع من البركاني إلى سير عمل المكتب وفروعه في المحافظة، واطلع على حجم الاعتداءات التي طالت أراضي الأوقاف، والمشاريع التي يقوم بها.

 

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به السلطة المحلية في تعز ومساندتها ودعمها الكبير لمكتب الأوقاف بالمحافظة.

   

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