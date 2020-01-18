الوكيل الأول لمحافظة المهرة يختتم الدورة التدريبية حول دليل التغذية والصحة الانجابية

اختتمت الدورة التدريبية لمعلمات محو الامية وتعليم الكبار على دليل التغذية والصحة الانجابية بالمحافظة والتي اقامها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا وذلك بالتنسيق مع مكتب محو الامية وتعليم الكبار المهرة تحت رعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة.

وفي حفل الختام أكد وكيل اول محافظة المهرة الاستاذ مختار محمد بن عويض الجعفري على أهمية الدورة في رفع كفاءة المتدربات ، معبرا عن شكره نيابة عن السلطة المحلية بالمحافظة للصندوق الاجتماعي للتنمية على تبنيه مثل هذه البرامج التدريبية.

وأشار إلى أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت تولي جانب التدريب والتأهيل أهمية خاصة من خلال إنشاء صندوق التنمية البشرية ومركز الدراسات ، داعيا جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية في الاسهام برفع جزء من الاعباء الملقاة على عاتق السلطة والمساهمة في البناء والتنمية.

واشاد بن عويض في دور ادارة جهاز محو الامية بالمحافظة وتفعيل المراكز الفرعية في المديريات ونشاهد هذا النشاط الملحوظ في تطوير الامي لهم ونتمنى لهم مزيدا من العطاء والتوفيق .

من جانبة اكد عوض سالم عوض مساعد مدير الصندوق الاجتماعي بأن الصندوق لديه عدد من المشاريع قيد التنفيد في محافظة المهرة، شاكرا السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات امام برامج الصندوق .

من جانبه تحدث مدير عام جهاز محو الامية أ. مطران حيمد بالشكر الجزيل لقيادة الصندوق الاجتماعي للتنمية ودعى جميع المشاركين في الدورة الى الاستفادة الفعلية والعملية من كل ما اخد خلال فترة الدورة وتطبيقه على الواقع العملي والحياتي .

على هامش حفل الختام تم تقديم درع الوفاء والعرفان من قبل مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أ. سمير مبخوت هراش الى مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية الأستاذ محمد محمد الديلمي وذلك عرفانا لكل الجهود الذي بذلها الصندوق والخدمات التي قدمها لقطاع التربية والتعليم بالمحافظة وعموم المديريات .

حضر الحفل الختامي مديرعام تنمية المرأة بالمحافظة لبنى كلشات و نور سالم ضابط مشاريع التعليم بالصندوق الاجتماعي و د. عادل باسدس نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب .