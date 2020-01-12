الوكيل الجنيدي يقوم بزيارة لبعض الوزارات في العاصمة عدن

قام وكيل محافظة ابين الشيخ حسين صالح الجنيدي بزيارة بعض الوزارات في العاصمة الاقتصادية عدن والتقاء اثناء زيارته بوكيل وزارة الزراعة علي جنيد والاخ المهندس عيدروس السليماني مدير مكتب الزراعة .

وناقش معهم الاخ الوكيل موضوع سد حسان وامكانية اعتمادة وتنفيذه وفق خطة الوزارة المستعجلة وكذا سد ثرة بمديرية لودر .

وطرح الجنيدي عدد من المواضيع الذي في اختصاص الوزارة مطالبآ الاخ الوكيل برفعها ضمن خطة المشاريع العاجلة مثل قنوات الري للدلتا ومكافحة الجراد ودعم اضرار السيول في جيشان ومديريات المنطقة الوسطى والاكثار من بذور القمح والسمسم ومتابعة فحص البذور التي يتم اعتمادها للمزارعين والتنسيق المباشر مع السلطات المحلية ومكتب الزراعة اثناء نزول المنظمات الداعمة في مجال الزراعة والري ومكافحة الجوع ومعالجة الاوبئة الاخرى في محافظة ابين .

هذا وطالب الاخ الجنيدي وزارة الزراعة باعتماد اعادة مراكز اكثار بذور البطاطس في المناطق المرتفعة ودور الارشاد الزراعي وتوسيعها لتشمل المديريات المحرومة .

مشيرآ على استعداده والسلطة المحلية والتنفيذية لتسهيل كل مايطلب ويلزم في خدمة المجتمع والحفاظ على السدود والحواجز المائية والري وايضآ زراعة البن ودعم المزارعين لما له من اهمية في المحافظة والوطن بشكل كبير .

حضر الاجتماع المهندس عيدروس السليماني مدير مكتب الزراعة والشيخ احمد ناصر القفعي عضو الهيئة العامة للاتحاد التعاوني الزراعي وكلآ من السكرتير احمد ناصر الحوفلي وعلي عبدالله لهطل وعدد من مدراء الدوائر في الوزارة .