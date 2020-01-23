الوكيل الجنيدي يقوم بزيارة وزارة الصحة لشؤون الامومة والطفولة والسكان بعدن

قام الاستاذ حسين صالح الجنيدي وكيل محافظة ابين اليوم بزيارة إلى مكتب وزارة الصحة العامة لشؤون الامومة والطفولة والسكان بالعاصمة عدن وكان في استقباله وكيل الوزارة الدكتوره اشراق السباعي الذي بحثا اخر التطورات التي تمر بها البلاد والوضع التنموي والصحي في محافظة ابين .

وخلال اللقاء تحدث الوكيل الاستاذ حسين الجنيدي عن الوضع الصحي الذي تعيشه محافظة ابين لكونها من اكثر المحافظات المتضرره جراء الحرب الراهنة ضد مليشيات الحوثي وخصوصآ المناطق الواقعه بالقرب من خطوط التماس في المحافظة.

واشار الاخ الوكيل إلى المشاركة الفعلية بين المجلس المحلي بمحافظة ابين والمنظمات وخاصة في الجوانب الصحية والاجتماعية في تاهيل وتدريب الكوادر الطبية “مشددآ” على تسهيل عمل المنظمات دون اي عراقيل امام عملهم اذا تم الاتفاق على التعاون في دعم المحافظة في كل الجوانب المتعلقة برفع مستوئ الجوانب الصحية والتعليمية ودعم الاسر الفقيرة واسر الشهداء الذي قدموا ارواحهم رخيصه من اجل الدفاع عن الوطن .

وتحدث وكيل محافظة ابين الاستاذ حسين الجنيدي عن دور وزارة الصحة والسكان ممثلآ بالدكتورة اشراق السباعي وعن دورها الفعال جدآ في بناء جسور التواصل بين قيادة المحافظة والمنظمات الدولية في الدعم الهادف والبناء واضاف قائلآ : ان التاهيل والتدريب للكوادر الطبية مهم جدآ وخاصة في المناطق الريفية البعيدة عن مراكز المدينة وكذلك انشاء وحدات صحية ومركز للقابلات لكون هذه المناطق البعيدة يتعذر وصول سيارات الاسعاف اليها وخصوصآ في حالات الولادة والحالات الحرجة للمرضى .

من جانبة بحث الاخ الوكيل الاستاذ حسين الجنيدي مع الاخوة كلآ من الدكتور صالح علي احمد هشله مدير التعاون الفني للوزارة والدكتور جلال الزوعري مدير التنسيق مع المنظمات الدولية حيث تم الاتفاق معهم في القاء على ضرورة دعم المحافظة من قبل المنظمات الدولية والتنسيق بينهما وبين قيادة المحافظة .

وفي الختام تقدم الوكيل الاستاذ حسين الجنيدي بالشكر والتقدير لكلآ لقيادة الوزارة ممثلآ بمعالي وزيرها الدكتور ناصر محسن باعوم ووكيل الوزارة الدكتورة اشراق السباعي والدكتور صالح علي احمد هشله مدير التعاون الفني للوزارة والدكتور جلال الزوعري مدير التنسيق مع المنظمات .

من أبومرسال الدهمسي