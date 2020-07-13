عدن الغد

الوكيل الزامكي يناقش مع مدير صحة عدن مشاريع البرنامج الاستثماري في القطاع الصحي

13 يوليو، 2020
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الوكيل الزامكي يناقش مع مدير صحة عدن مشاريع البرنامج الاستثماري في القطاع الصحي

ناقش وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس / غسان الزامكي اليوم مع الدكتور / علي عبدالله صالح مدير عام مكتب الصحة بعدن الاوضاع الصحية التي تعيشها العاصمة عدن في ضل جائحة كورونا  وخطة مكتب الصحة العامة والسكان  للعام الجاري ٢٠٢٠م خصوصا ،مشاريع البرنامج الاستثماري للعام الحالي  في القطاع الصحي وتوفير البنية التحتية لخدمات القطاع الصحي .واولويات المشاريع التي يمكن  الرفع بها لقيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ / أحمد سالم ربيع محافظ محافظة عدن .وكذا للحكومة ممثلة بوزير الصحة الدكتور / ناصر باعوم ليتم توفير الدعم والاعتمادات المالية لتنفيذ تلك المشاريع .
وكان وكيل المحافظة المهندس / غسان الزامكي قد اطلع من الدكتور/ علي عبدالله صالح مدير عام مكتب صحة عدن  على الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الصحي والذي انهار بشكل كلي مع الحرب وزاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا والتي أودت بوفاة عدد كبير من الكوادر الطبية ذات الخبرات الواسعة في المجال الطبي .
واكد وكيل المحافظة اهمية تعزيز التلاحم ورص الصفوف وتوحيد الجهود لانتشال الوضع الصحي في عدن وتقديم الرؤى السليمة في تشخيص الوضع الصحي العام ليتسنى إشراك الجميع في معالجته على أسس علمية مدروسة  ووفق الإمكانيات المتاحة .والاستفادة من فرص دعم المنظمات الدولية المانحة في تعزيز وتوفير البنية التحتية والاجهزة والمعدات الطبية  واستكمال جهود المواجهة للوبائيات والحميات وفي المقدمة جائحة Covid19.
* عبدالسلام هائل  تصوير / زكي البوسفي 
 

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