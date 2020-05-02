الوكيل السقاف يطلع على تجهيزات مستشفى الجمهورية لمواجهة كورونا

قام وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب / عبدالرؤوف السقاف بزيارة تفقدية لهيئة مستشفى الجمهورية بمديرية خورمكسر يرافقه ماجد الشاجري مدير مديرية خور مكسر.

وخلال الزيارة الرمضانية تفقد وكيل المحافظة لشؤون الشباب سير العمل في الهيئة العامة لمستشفى الجمهورية واقسامها المختلفة .

واطلع من الدكتور / طارق مزيدة نائب مديرعام هيئة مستشفى الجمهورية على سير الاداء في ضوء شحة الامكانيات ، والتجهيزات لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا .

وفي هذا الصدد حيا وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب /عبدالرؤف السقاف طاقم ادارة وكوادر واطباء وممرضي المستشفى المرابطين في الخط الاول لمواجهة فيروس كورونا .

وحث الطاقم الطبي على اهمية الالتزام بالحضور واستقبال مختلف الحالات المرضية القادمة للمستشفى كون عملهم انساني بحت ويتطلب الشعور بتحمل المسؤلية الدينية والوطنية خصوصا في الوضع الراهن .وفي الوقت نفسه طالب وكيل المحافظة لشؤون الشباب كافة الجهات ممثلة بوزارة الصحة العامة والمنظمات الدولية المانحة بسرعة الاهتمام بتوفير كافة التجهيزات اللازمة لعمل مستشفى الجمهورية سيما وانه واحد من المراكز التي تم تخصيصها لاستقبال الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا .

رافقهم خلال الزيارة مروان الشاعري رئيس مؤسسة عدن للحريات ..

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