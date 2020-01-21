الوكيل الشيخ حسين الجنيدي يزور وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة عدن

قام وكيل محافظة ابين الشيخ حسين صالح الجنيدي اليوم بزيارة إلى وزارة الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية في العاصمة عدن وكان في استقبالة وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي .

حيث ناقش الاخ الوكيل اثناء زيارته قضايا الصحة والرعاية الصحية الاولية في المحافظة وفي جميع المديريات وحول تدخل المنظمات الدولية والاقليمية في مجال الصحة والتنسيق المباشر مع السلطات المحلية ومكتب الصحة في المحافظة والمكاتب في جميع المديريات .

وقدم الاخ الوكيل شرحآ مفصلآ حول المرافق الصحية والمستشفيات وما تعانية من احتياجات من سيارات الاسعاف ونقص في الكادر الطبي والمتخصصين ، وحول دعم المنظمات الدولية للكادر الطبي .

من جانبة تحدث الاخ الوكيل حول دعم مستشفى محنف في المنطقة الوسطى بما يلزم لكونه الركيزه الأولى للطب العام ويغذي عدة مديريات منها لودر ومكيراس والمحفد والوضيع وجيشان “مطالبآ” بدعم المستشفى بما يلزم من خلال توسيعه والغسيل الكلوي وحول متابعة وزارة المالية بالتوجية باعتماد المستشفى بالمخصصات القانونية لكونه مستشفى عام ، وحول احتياجات المديريات وتدخل المنظمات الدولية في سباح ورصد وجيشان .

حيث ابدأ الوكيل الدكتور علي الوليدي وكيل الوزارة عن استعداده بما تم النقاش عليه “شاكرآ له الاخ الوكيل الشيخ حسين الجنيدي استقباله وتفهمه ما تعانيه محافظة ابين من احتياجات في المجالات الصحية والطب الوقائي والرعاية الصحية الاولية .

هذا وخلال اللقاء تم تجديد التفاهم والتنسيق والعمل سوية على انتشال الوضع الصحي المكركب في المحافظة ومكافحة الاوبئة والامراض العارضة والوقاية منها بكل ما يمكن من التوعية والتحصين ومعالجتها فورآ .

وعبر الاخ الوكيل الاستاذ حسين الجنيدي عن امتنانه وشكره للسلطة المحلية والتنفيذية في المحافظة مثمنآ شكره للوزارة بقيادة معالي الوزير الدكتور ناصر باعوم والوكيل علي الوليدي على كل مايقوموا به من عمل جبار تجاة محافظة ابين في مجالات الصحة والسكان .

وفي الختام تقدم وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي بالشكر الجزيل لوكيل محافظة ابين الاستاذ حسين صالح الجنيدي على كل مايقوم به من عمل تجاة المحافظة والعمل الدؤوب طيلة حياته العملية وزيارته لجميع المديريات في المحافظة وفي عدة مجالات الخدمية وغيرها الخ ..

حضر اللقاء الاخ الاستاذ احمد السيد عيدروس عضو الهيئة الادارية ورئيس لجنة الخدمات في المحافظة .

من/ابومرسال الدهمسي