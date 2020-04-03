الوكيل العمودي يناقش مع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بحضرموت آلية ضبط الأسعار بالأسواق

المكلا(المندب نيوز )خاص

التقى الدكتور سعيد عثمان العمودي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة بالأستاذ خالد عوض غانم المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بحضرموت وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بضبط الأسعار في الأسواق المحلية للمواد الغذائية والسلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين في جميع المحلات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين في إطار قانون الطوارئ وكذلك عقد لقاء مشترك بين مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية و التجار لمعرفة المخزون ووضع آلية للبيع المواطنيين بما يتناسب مع الخدمة التي يستفيد منها تجار المواد الغذائيه لسعر الصرف عبر البنك المركزي وشدد اللقاء على ضرورة تحديث لائحة الاسعار من قبل مكتب الصناعة والتجارة وفتح المؤسسة الاقتصادية وتوفير كل ما يتطلبه المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية وكذلك النزول الميداني المشترك بين كل الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطة المحلية ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لضبط الأسعار في الأسواق المحلية في ظل هذه الأزمة وعدم استغلال المواطنين .