الوكيل الكثيري: ما يشاع بشأن تقسيم حضرموت إلى محافظتين مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة

أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام الكثيري، أن حضرموت ستبقى محافظة واحدة، ولن نسمح بتمرير أي مشاريع سياسية تهدف لتمزيقها، معتبراً الشائعات والكتابات بشأن تقسيم حضرموت إلى محافظتين، كلها مزاعم كاذبة ومحض افتراء ولا أساس لها من الصحة.

وفي تصريح صحفي له نشر أمس، لفت الوكيل عصام الكثيري إلى أنه سبق أن تحدث حول هذا الموضوع قبل فترة، وذلك عبر “قناة حضرموت”، مبيناً أنه أعلن حينها بأنه سيقدم استقالته فور صدور أي قرار يقضي بتقسيم المحافظة، داعياً أبناء حضرموت إلى عدم الالتفات لمثل هذه الدعوات المشبوهة التي تعمل منذ فترة طويلة لشق الصف الحضرمي.

وأكد الكثيري على ضرورة الحفاظ على اصطفاف أبناء محافظة حضرموت، في سبيل انتزاع حقوقهم المسلوبة وتحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وإنهاء معاناة أبناء المحافظة، جراء تردي الخدمات الأساسية وتدهور الوضع الأمني بمديريات الوادي والصحراء، مشيراً إلى أن التوزيع العادل للثروة من مبيعات النفط بين كل مديريات المحافظة، والاستغلال الأمثل للموارد سيسكت كل الأبواق التي تستغل هذا الملف للترويج لفصل وتقسيم المحافظة.

وأوضح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء أن تواجده بالعاصمة السعودية جاء بناء على دعوة كريمة من قيادة المملكة لحضور توقيع “اتفاق الرياض” التاريخي، ولمتابعة حقوق واحتياجات مديريات الوادي والصحراء من مشاريع تنموية، وذلك مع رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة ورؤساء مختلف المؤسسات والهيئات، وكذا اللقاء في هذا السياق مع البرنامج السعودي للتنمية وسفراء عدد من الدول الداعمة للشعب اليمني.

وأكد الكثيري أن الرئيس هادي يولي حضرموت اهتماماً خاصاً، وأن لقاءه برئيس الجمهورية أثمر عن توجيهات رئاسية سوف تسهم بتحريك عجلة التنمية في عدد من المجالات الهامة بالمحافظة، مؤكداً على أهمية دور كل المواطنين ومؤتمر حضرموت الجامع ومرجعية قبائل الوادي والصحراء وكل منظمات المجتمع المدني والقيادات السياسية في المحافظة للعمل على انتزاع حقوق حضرموت وتهيئة الأجواء للتنمية ومعالجة أي اختلالات تظهر في أي مكان بالمحافظة.