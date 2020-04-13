عدن الغد

الوكيل الكثيري يطلع على مشاريع مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية

13 أبريل، 2020
0
الوكيل الكثيري يطلع على مشاريع مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على مشاريع مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية .
وفي اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله باجهام تعرف الوكيل من مدير مكتب مؤسسة استجابة بحضرموت سالم باوزير الى شرحا عن مشروع دعم سبل العيش للأسر المستضعفة والمتأثرة بالأزمات في حضرموت ومشاريع النقد مقابل العمل والتدريب المهني التي تنفذ بمديريتي سيئون وتريم وتستهدف 600 شاب وشابة .
واشاد الوكيل الكثيري بتدخلات المؤسسة في العديد من المجالات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتساعد في تشغيل أكبر عدد من الشباب العاطلين ، داعيا المستفيدين من المشاريع إلى التعاون والتكاتف لإنجاحها والحرص على الحفاظ عليها.
حضر اللقاء فريق المشروع
من محمد بافطيم

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استجابة الانسانية الكثيري الوكيل على للأعمال مؤسسة مشاريع يطلع

إقرا أيضا

Photo of اكسفام تتفقد احتياجات مستشفى الجمهورية عدن لمجابهة كورونا

اكسفام تتفقد احتياجات مستشفى الجمهورية عدن لمجابهة كورونا

13 أبريل، 2020
Photo of قيادة صندوق دعم الشباب بحضرموت تضع خطة استراتيجية للخمس السنوات القادمة

قيادة صندوق دعم الشباب بحضرموت تضع خطة استراتيجية للخمس السنوات القادمة

13 أبريل، 2020
Photo of “الصحة” تدرب كوادر الهلال الأحمر اليمني للتوعية بإجراءات الوقاية من كورونا

“الصحة” تدرب كوادر الهلال الأحمر اليمني للتوعية بإجراءات الوقاية من كورونا

13 أبريل، 2020
Photo of قيادة انتقالي رضوم بشبوة تلتقي قيادة واعضاء مركز المطهاف

قيادة انتقالي رضوم بشبوة تلتقي قيادة واعضاء مركز المطهاف

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق