الوكيل المساعد لوزارة الصحة تُقيّم المساعدات الطبية بمستشفى الجمهورية عدن لمجابهة كورونا

استقبل نائب رئيس هيئة مستشفى الجمهورية عدن، اليوم، الدكتورة إشراق السباعي الوكيل المساعد في وزارة الصحة لقطاع السكان، وذلك لتقديم الاحتياجات والدعم المعنوي اللازم الضرورية للمستشفى بهدف محابهة فيروس كورونا المستجد.

وأطلع الوكيل المساعد على أهم الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الطبية لتوفير أدوات السلامة المهنية للكادر الطبي والفني العامل في المستشفى بما يتناسب لخدمة المترددين إليها وتقديم رعاية طبية مناسبة.

وأكدت الدكتورة إشراق السباعي وقوف الوزارة إلى جانب المستشفى الذي يعتبر صرح من الصروح الطبية العريقة في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين في عدن والمحافظات المجاورة، وطالبت الأطباء العالمين بمزيد من الدعم للرقي بالخدمات الطبية نحو الأفضل.

وأشادت السباعي بمستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى بالإمكانيات المتاحة لديه، وثمنت تعاون القائمين على المستشفى في مساعدة كل من جاء يمد يد العون وتقديم رعاية طبية له.