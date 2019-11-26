الوكيل مفتاح يشيد بجهود الهجرة الدولية وتدخلاتها الانسانية في مأرب

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع مدير برنامج مساعدات المهاجرين بالمنظمةالدولية للهجرة(iom ) ساره بكاليتو، ومنسقة برنامج ادارة تنسيق المخيمات كارولين لوجان، المساعدات الانسانية المقدمة للمهجرين والنازحين بالمحافظة.

ووفق وكالة “سبأ” استمع الوكيل مفتاح من بكاليتو ولوجان الى شرح عن المشاريع التي ستقدمها المنظمة للمهجرين والنازحين وفي مقدمتها تقديم مساعدات طارئة لليمنيين العائدين من دول الجوار من خلال فتح مكتب خدمات لهم في منفذ الوديعة الى جانب البحث في المساعدات التي يمكن تقديمها للسلطة المحلية بالمحافظة من اجل التغلب على مشكلة المهاجرين من القرن الافريقي.

ولفتت كارولين لوجان الى مشروع المساعدة الشتوية الذي ستبدأ بتنفيذه الهجرة الدولية ويستهدف تقديم مساعدات مالية وعينية لعدد 3700 اسرة نازحة في مخيمات النزوح بالمحافظة منهم 2000 اسرة سيتم تقديم مساعدة شتوية لهم مباشرة للتغلب على برد الشتاء، فيما سيتم استهداف 1700 اسرة من خلال المنظمات المحلية الشريكة بمساعدات عينية شتوية.

واشاد الوكيل مفتاح بدور منظمة الهجرة الدولية وتدخلاتها الانسانية والتي كانت من اوائل المنظمات التي فتحت مكتبا لها في المحافظة وهو ما ساهم في رفع مستوى تدخلها الانساني.. مؤكداً حرص السلطة المحلية تقديم الدعم والتسهيلات من اجل نجاح البرامج والمشاريع الانسانية التي تنفذها المنظمة.