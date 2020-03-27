تحديث نت

الولايات المتحدة الأمريكية تقر 274 مليون دولار للدول الاكثر عرضة لخطر كورونا

27 مارس، 2020
0

الجمعة – 27 مارس 2020 – الساعة 04:39 م بتوقيت اليمن ،،،

تحديث نت- متابعات خاصة

قالت السفارة الأمريكية في اليمن، إن حكومة الولايات المتحدة، رصدت 274 مليون دولار، لمكافحة وباء كورونا المستجد (COVID-19)، في 64 دولة من أكثر الدول المعرّضة للخطر في العالم.

وأعلن بيان وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص 100 مليون دولار للمساعدات الصحية الطارئة، إلى جانب 110 مليون دولار كمساعدة دولية جديدة في حالات الكوارث، بالإضافة إلى 64 دولة من أكثر البلدان عرضة للخطر.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأمريكية الاكثر المتحدة الولايات تقر دولار عرضة كورونا لخطر للدول مليون

إقرا أيضا

Photo of مقتل امرأة على يد زوجها في حوطة لحج(تفاصيل)

مقتل امرأة على يد زوجها في حوطة لحج(تفاصيل)

27 مارس، 2020
Photo of حضرموت.. الغاء جميع فعاليات زيارة قبر النبي هود للعام الجاري

حضرموت.. الغاء جميع فعاليات زيارة قبر النبي هود للعام الجاري

27 مارس، 2020
Photo of العثور على جثة سائق قاطرة بعد يوم من غرقه في سيول ضربت محافظة شبوة

العثور على جثة سائق قاطرة بعد يوم من غرقه في سيول ضربت محافظة شبوة

27 مارس، 2020
Photo of تعيين امجد الصبيحي نائبا لمدير شرطة كريتر

تعيين امجد الصبيحي نائبا لمدير شرطة كريتر

27 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق