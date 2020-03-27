الولايات المتحدة الأمريكية تقر 274 مليون دولار للدول الاكثر عرضة لخطر كورونا

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قالت السفارة الأمريكية في اليمن، إن حكومة الولايات المتحدة، رصدت 274 مليون دولار، لمكافحة وباء كورونا المستجد (COVID-19)، في 64 دولة من أكثر الدول المعرّضة للخطر في العالم.

وأعلن بيان وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص 100 مليون دولار للمساعدات الصحية الطارئة، إلى جانب 110 مليون دولار كمساعدة دولية جديدة في حالات الكوارث، بالإضافة إلى 64 دولة من أكثر البلدان عرضة للخطر.