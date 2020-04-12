الوليدي ولمروق تفقدا سير العمل في مركز الحجر بشبوة وتشديد الإجراءات الاحترازية فيها

تفقد الناطق الرسمي للجنة العليا لطوارئ الدكتور علي الوليد ورئيس لجنة الطوارئ بشبوة الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم سير العمل الجاري على قدم وساق في مشروع أول مركز الحجر الصحي بالمحافظة والمقام في مركزها الإداري الأول مدينة عتق ., واكد على دوره الوقائي في عزل الحالات المرضية وعلاجها .

وكشف الدكتور الوليدي عن رفد المحافظة بثمان سيارات جديد وتزويد المركز بأربعة أجهزة للتنفس الصناعي وجهاز بي سي ار لفحص الحالات. وفي السياق اصدر محافظ شبوة محمد بن عديو قرار يقضي بتشكيل قوة مشتركة من خمس قطاعات عسكرية تتولى اغلاق سواحل المحافظة ومحاربة مظاهر التهريب فيها ومنع قدوم المهاجرين بصورة غير شرعية اليها .

كما وجه المحافظ قائد محور عتق العميد عزيز العتيقي ومدير امن شبوة العميد عوض الدحبول باغلاق كافة المنافذ مع محافظة حضرموت منعا لانتقال عدوى فيروس كورونا منها الى المحافظة .

وخولت التوجيهات لجنة الطوارئ بالنظر في الحالات التي يتم لها السماح بدخول الى المحافظة .

إلى ذلك أقرت لجنة الطوارئ بشبوة في اجتماع لها اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق حزمة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا التي ظهرت اول حالات العدوى به في محافظة حضرموت المتاخمة لشبوة من جميع الجهات .

وأقرت اللجنة إغلاق معارض بيع السيارات والقيام بعملية تعقيم شاملة لسيارات التي تم استقدامها من ميناء الشحر , وإغلاق كذلك الأسواق التجارية ولمدة اثنتين وسبعين ساعة قابلة للتجديد والسماح فقط لمحلات بيع المواد الغذائية منها .

ووافقت طوارئ شبوة على قائمة الكوادر الصحية التي ستتولى العمل في مركز الحجر الصحي وحددتها باربعين كادرا من مختلف التخصصات والدرجات الطبية .

ووافقت على إرسال فرق الاستجابة الى كافة المنافذ مع محافظة حضرموت , وأقرت استبدال سائقي شاحنات المواد الغذائية والنفطية بسائقين من ابناء المحافظة .

الى ذلك دشن مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عيدروس بارحمة برنامج التدريب في مجال السياسة العلاجية لفيروس كورونا لثلاثمائة من الكوادر الصحية بالمحافظة بتمويل مشترك من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا ومنظمتي صلة و العون للتنمية.

وافاد بارحمة بتوزيع المتدربين على ثلاثة محاور لتدريب في كل عتق وبيحان وميفعة .

على صعيد متصل افاد منسق برنامج الطوارئ في الصحة والتغذية بشبوة والممول من البنك الدولي احمد بالبحيث , باستمرار برامج التدريب التحسسية عن فيروس كورونا لمائتين وثلاثة عشر كادرا صحيا من العاملين في المرافق الصحية المدعومة من البنك الدولي في عموم مديريات محافظة شبوة . , مؤكدا تواصل برامج التدريب حتى السادس والعشرين من ابريل الجاري .