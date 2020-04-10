نيوز يمن

الوليدي يؤكد تفاصيل إصابة أول يمني بفيروس كوفيد19 بساحل حضرموت – فيديو

10 أبريل، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-04-10 17:53:14

أكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة والسكان، د. علي الوليدي، في مؤتمر صحفي، قبل قليل، أنه لا توجد أي حالات مصابة بفايروس كوفيد19، غير الحالة التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الجمعة.

وقال الوليدي، إنه تم تسجيل حالة واحدة فقط، لمواطن يمني في العقد السادس من العمر، ويتلقى الرعاية الصحية في أحد مراكز العزل بساحل حضرموت.

>> تفاصيل خاصة بأول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن – فيديو

وتابع وكيل الصحة، وصل البلاغ في 8 أبريل، وقامت فرق الاستجابة بعمل تقصٍ وبائي على الحالة، وأخذوا عينة وتم فحصها وأظهرت الفحوصات أنها إيجابية، ثم يوم أمس مساءً أخذوا عينة أخرى من المريض وتم تأكيدها بفحص الPCR، وتم تأكيد الحالة فجر يومنا هذا، وبهذا تم تسجيل أول حالة إصابة”.

وقامت فرق الترصد الوبائي باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أسرة المصاب والمخالطين له.

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