4 مايو

الوية الحماية الرئاسية"حصان طروادة" الاخوان لتفجير الوضع عسكريا بعدن

7 ديسمبر، 2019
0

قالت مصادر سياسية أن الخلافات المبكرة التي طفت على السطح بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في ما يتعلق بتفسير بنود اتفاق الرياض، تشير إلى أن تنفيذ استحقاقات الاتفاق وخصوصا الشق الأمني والعسكري منها سيكون بالغ الصعوبة والتعقيد في ظل رهان بعض الأطراف الرافضة للاتفاق على اللعب بعامل الوقت وإفراغ الاتفاق من محتواه، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض.

وأشارت المصادر في حديثها لصحيفة العرب اللندنية إلى أن طبيعة قوات الحماية الرئاسية التي ستتولى تأمين المقار التابعة للرئاسة وقيادات الدولة ستكون موضع خلاف كبير بين الانتقالي والحكومة في ظل مؤشرات على رغبة الإخوان في تحويل هذه القوة إلى “حصان طروادة” لدخول قوات تابعة للإخوان من خارج وحدات اللواء الأول حماية رئاسية الذي نص اتفاق الرياض على عودته إلى عدن.

وقال العميد محمد جواس الخبير العسكري والاستراتيجي ومستشار رئيس هيئة الأركان في الجيش في تصريح لـ”العرب” إن ترجمة الاتفاق على الأرض يجب أن تلامس المشكلات التي جاء اتفاق الرياض بسببها وليصنع لها الحلول، مشيرا إلى أنه لا يمكن إضافة عناصر عسكرية جديدة أو معدات وتسليح مضاف من خارج إطار لواء الحماية الرئاسي الأول بعد أن سماه اتفاق الرياض وحدده باسمه وصفته ما يجعل ذلك مخالفة صريحة لاتفاق الرياض بل وإفراغا لمضامين اتفاق الرياض التي جاء من أجلها.

وعبر جواس عن اعتقاده بأن محاولة خلط الأوراق والعبث بجوهر اتفاق الرياض عمل ممنهج لجهات جاهرت برفضها للاتفاق وحاولت تعطيله قبل التوقيع عليه، وقال “لا يمكن فهم الإصرار على استبدال عناصر اللواء الأول حماية رئاسية بقوات عقائدية جديدة من خارج ألوية الحماية بعدن إلا في سياق محاولات جعل تلك العناصر كحصان طروادة لتفجير الوضع عسكريا بعدن”.

الوسوم
الاخوان الحماية الرئاسيةquotحصان الوضع الوية بعدن طروادةquot عسكريا لتفجير

مقالات ذات صلة

Photo of الامارات تسير قوافل مساعدات غذائية وطبية لسكان تعز وحضرموت

الامارات تسير قوافل مساعدات غذائية وطبية لسكان تعز وحضرموت

7 ديسمبر، 2019
Photo of حملة إماراتية لمكافحة الأوبئة الفتاكة في الساحل الغربي

حملة إماراتية لمكافحة الأوبئة الفتاكة في الساحل الغربي

7 ديسمبر، 2019
Photo of التحالف يتوعد بضرب مليشيا الاصلاح في شقرة (وثيقة)

التحالف يتوعد بضرب مليشيا الاصلاح في شقرة (وثيقة)

7 ديسمبر، 2019
Photo of مؤسسة حواء النسوية بالمكلا تنفذ جلسة توعوية بعنوان لا للعنف ضد المرأة

مؤسسة حواء النسوية بالمكلا تنفذ جلسة توعوية بعنوان لا للعنف ضد المرأة

7 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق