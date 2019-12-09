اليافعي: المتضررون من حصول ابناء الجنوب على حقوقهم يسعون لادخال عدن بالفوضى

4مايو/ خاص

اكد الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي ياسر اليافعي ان القوى السياسيةالمتضررة من اتفاق الرياض هي من تسعى الى ادخال عدن في الفوضى.

وقال اليافعي في تغريدة له على تويتر: هناك قوى سياسية هدفها ادخال عدن في فوضى عبر اذرعها المسلحة، وهدفها الرئيسي افشال اتفاق الرياض، لأنها اكثر طرف متضرر من نجاح الاتفاق وحصول ابناء الجنوب على حقوقهم .

واضاف المستفيد والمحرض هو المجرم والفاعل وان استعان بقنوات العالم كله لحرف الحقائق .