4 مايو
اليافعي: المتضررون من حصول ابناء الجنوب على حقوقهم يسعون لادخال عدن بالفوضى
الإثنين – 09 ديسمبر 2019 – الساعة 12:08 م بتوقيت اليمن ،،،
4مايو/ خاص
اكد الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي ياسر اليافعي ان القوى السياسيةالمتضررة من اتفاق الرياض هي من تسعى الى ادخال عدن في الفوضى.
وقال اليافعي في تغريدة له على تويتر: هناك قوى سياسية هدفها ادخال عدن في فوضى عبر اذرعها المسلحة، وهدفها الرئيسي افشال اتفاق الرياض، لأنها اكثر طرف متضرر من نجاح الاتفاق وحصول ابناء الجنوب على حقوقهم .
واضاف المستفيد والمحرض هو المجرم والفاعل وان استعان بقنوات العالم كله لحرف الحقائق .