4 مايو

اليافعي: المتضررون من حصول ابناء الجنوب على حقوقهم يسعون لادخال عدن بالفوضى

9 ديسمبر، 2019
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الإثنين – 09 ديسمبر 2019 – الساعة 12:08 م بتوقيت اليمن ،،،

4مايو/ خاص

اكد الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي ياسر اليافعي ان القوى السياسيةالمتضررة من اتفاق الرياض هي من تسعى الى ادخال عدن في الفوضى.

وقال اليافعي في تغريدة له على تويتر: هناك قوى سياسية هدفها ادخال عدن في فوضى عبر اذرعها المسلحة، وهدفها الرئيسي افشال اتفاق الرياض، لأنها اكثر طرف متضرر من نجاح الاتفاق وحصول ابناء الجنوب على حقوقهم .

واضاف المستفيد والمحرض هو المجرم والفاعل وان استعان بقنوات العالم كله لحرف الحقائق .

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ابناء الجنوب المتضررون اليافعي بالفوضى حصول حقوقهم عدن على لادخال من يسعون

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