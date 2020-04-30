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اليافعي: بهذه الطريقة سننتصر على فايروس كورونا في عدن.
الخميس – 30 أبريل 2020 – الساعة 03:59 م بتوقيت اليمن ،،،
شدد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم الخميس،على ضرورة إيجاد التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في العاصمة عدن.
وكتب اليافعي عبر تغريدة له على “تويتر” :”نتمنى عدم تهويل الأمر أكثر من اللازم ولدينا أمراض أخطر من فيروس كورونا موجودة في عدن منذ سنوات”.
وأضاف:” لننتصر على المرض بالعامل النفسي الإيجابي، كل العالم مصاب بهذا المرض وعلينا أخذ الحيطة والحذر وإيجاد التدابير اللازمة لمواجهته والسيطرة عليه من الانتشار،قل لن
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