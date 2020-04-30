اليافعي: بهذه الطريقة سننتصر على فايروس كورونا في عدن.

شدد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم الخميس،على ضرورة إيجاد التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في العاصمة عدن.

وكتب اليافعي عبر تغريدة له على “تويتر” :”نتمنى عدم تهويل الأمر أكثر من اللازم ولدينا أمراض أخطر من فيروس كورونا موجودة في عدن منذ سنوات”.

وأضاف:” لننتصر على المرض بالعامل النفسي الإيجابي، كل العالم مصاب بهذا المرض وعلينا أخذ الحيطة والحذر وإيجاد التدابير اللازمة لمواجهته والسيطرة عليه من الانتشار،قل لن