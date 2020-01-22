المشهد العربي

اليافعي: تقوية إخوان اليمن يصب في مصلحة الحوثيين

22 يناير، 2020
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أكد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، أن تقوية جناح الإخوان في اليمن يصب في مصلحة مليشيات الحوثي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “تقوية جناح الإخوان في اليمن ودعم شرعيتهم يصب في مصلحة الحوثي، من غير المعقول أن تحارب الحوثي وتدعم الإخوان في حين الاثنان مشروعهم واحد، 6 سنوات كافية لفهم سياسة العالم بأسره ولكن هناك من لم يدرك حقيقة تحالف الحوثي والإخوان حتى الآن، لماذا؟”.

وكان مغردون دشنوا هاشتاج “الانتقالي يواجه الحوثي والإخوان”، مؤكدين أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يُواجه بشكل منفرد أجندات تركيا وقطر وإيران، متهمين حكومة الشرعية الخاضعة لحزب الإصلاح الإخواني بالانصراف عن مكافحة الإرهاب الحوثي إلى الاعتداء على شعب الجنوب.

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