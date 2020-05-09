المشهد العربي

اليافعي: سقطرى جنوبية ولن تقبل بالإرهاب

9 مايو، 2020
0

أكد الكاتب الصحفي ياسر اليافعي، اليوم السبت، أن سقطرى جنوبية وترفض مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية.

وكتب اليافعي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”: “سقطرى جنوبية تحارب الإرهاب، ولن تقبل به مطلقاً وأبناء سقطرى سيقفون في وجه كل المشاريع الدخيلة عليهم”.

وأضاف:” 30عام والجزيرة تعاني ولا يوجد بها أي مشاريع واليوم يتباكون عليها كذباً وزوراً، وين كانوا طوال هذه الفترة وهم لم يقدموا لها شي، بالمختصر سقطرى لن تكون لجماعة الإخوان بل لأهلها”.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اليافعي بالإرهاب تقبل جنوبية سقطرى ولن

إقرا أيضا

Photo of سجون الحوثي.. تعذيبٌ للأجساد ونهبٌ للوجبات

سجون الحوثي.. تعذيبٌ للأجساد ونهبٌ للوجبات

9 مايو، 2020
Photo of النسي يشدد على ضرورة عدم التفريض في قرار الإدارة الذاتية

النسي يشدد على ضرورة عدم التفريض في قرار الإدارة الذاتية

9 مايو، 2020
Photo of الذهب يواصل ارتفاعه بالأسواق اليمنية اليوم السبت

الذهب يواصل ارتفاعه بالأسواق اليمنية اليوم السبت

9 مايو، 2020
Photo of الحوثيون يتحدثون عن ثاني حالة كورونا

الحوثيون يتحدثون عن ثاني حالة كورونا

9 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق