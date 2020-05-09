اليافعي: سقطرى جنوبية ولن تقبل بالإرهاب

أكد الكاتب الصحفي ياسر اليافعي، اليوم السبت، أن سقطرى جنوبية وترفض مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية.

وكتب اليافعي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”: “سقطرى جنوبية تحارب الإرهاب، ولن تقبل به مطلقاً وأبناء سقطرى سيقفون في وجه كل المشاريع الدخيلة عليهم”.

وأضاف:” 30عام والجزيرة تعاني ولا يوجد بها أي مشاريع واليوم يتباكون عليها كذباً وزوراً، وين كانوا طوال هذه الفترة وهم لم يقدموا لها شي، بالمختصر سقطرى لن تكون لجماعة الإخوان بل لأهلها”.