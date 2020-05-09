4 مايو
اليافعي: سقطرى ستكون لاهلها وستتصدى لمشاريع الاخوان
اكد الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي ياسر اليافعي ان سقطرى لن تكون لجماعة الاخوان وان اهلها سيقفون ضد المشاريع الدخيلة عليهم.
وقال اليافعي قي تغريدة له على تويتر: ان سقطرى جنوبية وستحارب الارهاب ولن تقبل به مطلقاً وابناء سقطرى سيقفون في وجه كل المشاريع الدخيلة عليهم.
وتابع قائلا:30 عام والجزيرة تعاني ولا يوجد بها اي مشاريع واليوم يتباكون عليها كذباً وزوراً وين كانوا طوال هذه الفترة وهم لم يقدموا لها شي.
واضاف: بالمختصر سقطرى لن تكون لجماعة الاخوان بل لأهلها.
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