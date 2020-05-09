4 مايو

اليافعي: سقطرى ستكون لاهلها وستتصدى لمشاريع الاخوان

9 مايو، 2020
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اكد الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي ياسر اليافعي ان سقطرى لن تكون لجماعة الاخوان وان اهلها سيقفون ضد المشاريع الدخيلة عليهم.

وقال اليافعي قي تغريدة له على تويتر: ان سقطرى جنوبية وستحارب الارهاب ولن تقبل به مطلقاً وابناء سقطرى سيقفون في وجه كل المشاريع الدخيلة عليهم.

وتابع قائلا:30 عام والجزيرة تعاني ولا يوجد بها اي مشاريع واليوم يتباكون عليها كذباً وزوراً وين كانوا طوال هذه الفترة وهم لم يقدموا لها شي.

واضاف: بالمختصر سقطرى لن تكون لجماعة الاخوان بل لأهلها.

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