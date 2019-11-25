اليافعي عن لقاءات الرئيس الزبيدي: الانتقالي يُحلق عالميًا

علق الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم، على لقاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي مع سفراء من الاتحاد الأوروبي وسفير السويد لدى الإمارات.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الانتقالي يحلق عالمياً المجلس الانتقالي الجنوبي كنحلة تنتقل من زهرة إلى أخرى لتجني محصول الانتصار السياسي الذي تمخض عنه اتفاق الرياض، الانتقالي على طاولة العالم لنيل استحقاق الجنوب السياسي الذي صنعه أبطال الجنوب في جبهات الحرب ضد مليشيات الحوثي والإرهاب”.

وعقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي مساء أمس الأحد، لقاءً في العاصمة أبوظبي مع سفراء من الاتحاد الأوروبي وسفير السويد لدى الإمارات. وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية بعد اتفاق الرياض، والفرصة التي شكلها ليكون انطلاقة حقيقية نحو عملية سلام شاملة، وكذلك سُبل التنسيق والتعاون المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي والمجلس الانتقالي.