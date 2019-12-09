عدن تايم
اليافعي : قوى سياسية تسعى لادخال عدن في فوضى عبر اذرعها المسلحة
عدن تايم – خاص :
قال الصحفي الجنوبي ياسر اليافعي ان هناك قوى سياسية تسعى لادخال عدن في فوضى عبر اذرعها المسلحة في اشارة لجماعة الاخوان الارهابية.
وقال اليافعي في تغريدة نشرها على تويتر:”هناك قوى سياسية هدفها ادخال عدن في فوضى عبر اذرعها المسلحة، وهدفها الرئيسي افشال اتفاق الرياض، لأنها اكثر طرف متضرر من نجاح الاتفاق وحصول ابناء الجنوب على حقوقهم”
واختتم بقوله:المستفيد والمحرض هو المجرم والفاعل وان استعان بقنوات العالم كله لحرف الحقائق .