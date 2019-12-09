اليافعي : قوى سياسية تسعى لادخال عدن في فوضى عبر اذرعها المسلحة



عدن تايم – خاص :

قال الصحفي الجنوبي ياسر اليافعي ان هناك قوى سياسية تسعى لادخال عدن في فوضى عبر اذرعها المسلحة في اشارة لجماعة الاخوان الارهابية.

وقال اليافعي في تغريدة نشرها على تويتر:”‏هناك قوى سياسية هدفها ادخال عدن في فوضى عبر اذرعها المسلحة، وهدفها الرئيسي افشال اتفاق الرياض، لأنها اكثر طرف متضرر من نجاح الاتفاق وحصول ابناء الجنوب على حقوقهم”

واختتم بقوله:المستفيد والمحرض هو المجرم والفاعل وان استعان بقنوات العالم كله لحرف الحقائق .