المشهد العربي

اليافعي: لا يدافع عن محافظات الجنوب سوى المجلس الانتقالي

10 يناير، 2020
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أكد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يعد المكون السياسي الوحيد الذي يدافع عن القضية الجنوبية.

وكتب اليافعي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏نسمع أن لدينا مكونات جنوبية كثيرة لتدافع عن القضية الجنوبية ولكن عندما تتعرض أي محافظة جنوبية للاعتداء من قبل جماعة الإصلاح لا نرى من تلك المكونات أحدا غير الانتقالي ليدافع عنها”.

وتساءل مستنكرا: “ما هي القضية التي يدعون دفاعهم عنها إن كانت محافظات الجنوب لا تعنيهم أم أنهم يقصدون جنوب دولة أخرى؟”.

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