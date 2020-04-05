اليافعي يدعو #السعودية لإلزام الشرعية بتنفيذ اتفاق الرياض قبل حلول ” الكارثة “

دعا الصحفي الجنوبي ياسر اليافعي السعودية الى العمل على الزام الشرعية بتنفيذ اتفاق الرياض قبل ان تحل ما اسماه ب”الكارثة”.

وقال اليافعي في تغريدة له على تويتر: “الحوثي يقترب من مأرب بعد سيطرته على نهم والجوف وصرواح والشرعية ترسل دبابات الى عدن التي تحررت بدماء رجالها بهدف اجتياحها ومن ثم تسليمها للحوثي مثل ما سلمت الجوف ونهم وحجور.

واضاف :الى الاشقاء في السعودية اضبطوا الشرعية قبل الكارثة والحل اتفاق الرياض