اليافعي: ‏نهاية الإصلاح كُتبت.. والجنوب على موعد مع المستقبل المشرق

أكد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، أن اتفاق الرياض مرحلة أساسية للعبور إلى الاستقلال واستعادة دولة الجنوب العربي.

وكتب اليافعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏أكبر مكسب للانتقالي مما حدث مؤخراً ليس الاعتراف الدولي بل نيل ثقة الشعب الجنوبي”.

وتابع: “من يملك الشعب يملك كل الحق وما دون ذلك سيتلاشى مع مرور الوقت”.

وأضاف: “اتفاق الرياض فيه بعض التنازلات ولكن تلك التنازلات ستكون سلم عبور لما هو أهم،

نهاية الإصلاح كُتبت والجنوب على موعد مع المستقبل المشرق”.