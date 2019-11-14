اليمنية” إيمي هتاري” تحصل على جائزة أممية في قمة نيروبي للسكان والتنمية

حصلت الطفلة اليمنية إيمي هتاري على جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان للقيادة والالتزام بتحقيق الحقوق والخيارات، في قمة نيروبي العالمية.

وكرم صندوق الامم المتحدة للسكان الطفلة ايمي على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي لتكون جزء من حملة تسعى لإيجاد حلول لمشكلة ظاهرة زواج القاصرات.

وهنأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أثناء حضورها حفل التكريم الطفلة ايمي حصولها على هذه الجائرة، معبرة عن سعادتها الرسائل الى العالم عن حجم معاناة الأطفال من الزواج المبكر.