عدن تايم

اليمنية ترفع أسعار تذاكرها الى أعلى مستوى

13 يوليو، 2020
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علمت عدن تايم ان أسعار تذاكر الرحلات على الخطوط الجوية اليمنية شهدت ارتفاعا الى أعلى مستوى مع بدء تدشين رحلاتها التجارية عقب الحظر الجوي بسبب جائحة كورونا.

وقال مرضى مسافرون تعثر سفرهم لمواصلة العلاج في القاهرة “عودة” انهم فوجئوا باسعار جديدة فرضتها اليمنية على الرحلات الجديدة بحيث أصبح قيمة الرحلة عدن/القاهرة/ عدن 750 دولار بما يعادل 565,500 ريال يمني ، فيما كانت قيمة التذكرة نحو 250 الف ريال يمني قبل الحظر ، معلقين بسخرية على هذه الزيادة المهولة ان اليمنية أرأدت بهذه الزيادة تعويض خسائر توقف نشاطها خلال أشهر الجائحة على حساب المواطن اليمني الذي لا حول له ولا قوة مع الناقل الوحيد في البلاد.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية، قد نفت في 5 يوليو الجاري ما تروج له بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بشأن رفع قيمة أسعار التذاكر.
وأكدت اليمنية أن أسعارها كما كانت عليه سابقا ولم تشهد أي ارتفاع على الاطلاق، سواءً قبل أزمة كورونا أو بعدها.

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