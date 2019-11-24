الخبر اليمني

اليمنية تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار الريان

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 11 دقيقة
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اليمنية تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار الريان

قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية السبت، إنها ستسير أول رحلة لطيرانها إلى مطار الريان الدولي بساحل حضرموت بدءاً من الأربعاء القادم.
وذكرت الشركة في منشور بصفحتها على فيسبوك إنها ستدشن الرحلات يوم الأربعاء المقبل برحلة ستنطلق من مطار القاهرة صوب مطار الريان.
وأوضحت أن خط التشغيل سيكون من مطار القاهرة وصولا إلى مطار الريان – سيئون – سقطرى – سيئون – القاهرة.
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الخميس الماضي، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بساحل حضرموت بعد توقف خمس سنوات.

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الخبر اليمني

الخبر اليمني

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