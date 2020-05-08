اليمنيون العالقون في الهند يوجهون نداء استغاثة عاجل

وجه اليمنيون العالقين في الهند، اليوم الجمعة، نداء استغاثة عاجل للحكومة اليمنية المعترف بها، والسفارة والقنصلية اليمنية.

وأكدت المنسقية العليا لليمنيين العالقين في الهند، في بيان، تلقاه ” المشهد اليمني “، استمرارها في مناشدة الحكومة بتحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها الإنساني والاخلاقي والوطني تجاة العالقين اليمنيين في الهند.

وناشدت المتسقية مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الإماراتية وسلطان سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية في دول العالم بسرعة إغاثة اليمنيين العالقين في الهند والعمل على إعادتهم إلى وطنهم تقديرا للظروف التي يمر بها اليمنيين خارج وداخل اليمن.

وعبرت المنسقية عن غضبها ازاء الصمت والتجاهل المريب الذي تبديه الحكومة تجاه مواطنيها العالقين برغم تقديم العالقين للكثير من المقترحات حول عملية الاجلاء ومبادراتهم للتعاون في تحمل نفقات الحجر الصحي وغيرها في سبيل عودتهم إلى اليمن والتي جميعها لم ترى أي تجاوب من الحكومة مع أن معالجة أوضاع العالقين وإعادتهم إلى وطنهم هي من مسؤولية الحكومة وحدها دون غيرها .

ولفتت المنسقية إلى المعاناة والظروف الصعبة والاوضاع المأساوية التي يعيشيها اليمنيون العالقون في الهند والذين قدموا من أجل العلاج واغلبهم من النساء والشيوخ والأطفال، ومع إستمرار تمديد أيام الحضر بسبب وباء كورونا فقد رفع اليمنيون العالقون في مختلف مدن الهند مناشداتهم للسفارة والقنصلية والحكومة وعبروا فيها عن معاناتهم التي يخيم عليها الخوف والجوع والمرض والتشرد خارج الوطن وحتى الآن لم نرى أي تجاوب من الحكومة ولم نلمس أي حلول أو معالجات لاوضاع العالقين بينما ردت السفارة والقنصلية بإنها رفعت تلك المناشدات والمقترحات للحكومة ولم يصلهم رد و أن ذلك هو كل ما يستطيعون القيام .

ويعاني اليمنيون العالقين في معظم دول العالم ظروفا إنسانية صعبة، إثر توقف حركة المطارات وإغلاق المنافذ بفعل فيروس كورونا المستجد.