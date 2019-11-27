اليمن.. أول رحلة تحط بمطار حضرموت بعد 4 سنوات من التوقف

آخر تحديث: الأربعاء 30 ربيع الأول 1441 هـ – 27 نوفمبر 2019 KSA 14:44 – GMT 11:44 تارخ النشر: الأربعاء 30 ربيع الأول 1441 هـ – 27 نوفمبر 2019 KSA 14:07 – GMT 11:07

استقبل مطار الريان الدولي بساحل محافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن)، اليوم الأربعاء، أول رحلة لطيران “اليمنية” بعد توقف دام حوالي 4 سنوات.

ويأتي هذا عقب إعلان محافظ حضرموت، فرج البحسني، تدشين العمل بالمطار وإعادة استئناف الرحلات.

وأكدت مصادر ملاحية في مطار الريان لـ”العربية.نت” أن رحلة “اليمنية” التي وصلت اليوم كانت قادمة من القاهرة، وقد وصلت إلى المطار عند الساعة السابعة صباحاً.

والخميس الفائت، كانت “الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد” قد أعلنت فتح مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت.

وأخطرت “الهيئة العامة للطيران المدني” جميع شركات الخطوط الجوية العاملة في الجمهورية اليمنية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في اليمن بإعادة افتتاح مطار الريان الدولي وجاهزيته لاستقبال الرحلات الواصلة والمغادرة من وإلى المطار.

وكان مطار الريان قد أغلق منذ العام 2015 بعد سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت. وبعد تحريرها على يد تحالف دعم الشرعية في اليمن عام 2016 بقي المطار مغلقاً.