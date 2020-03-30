اليمن.. الجيش يستعد لفرض حظر التجوال

طالب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني المواطنين الحضارم بالاستعداد لقرار حظر التجوال وقال إن الايام القليلة المقبلة ستكون خطيرة جدا وعلى الناس تفهم الأمر.واكد البحسني ان هناك قوات عسكرية ستنتشر في الشوارع لإيقاف تجول الناس ومنع تحرك المركبات في الطرق ضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد البحسني، خلال خطابه المتلفز، قبل قليل على قناة حضرموت الفضائية، على الأجهزة الأمنية والعسكرية بالاستعداد التام لتنفيذ خطة حظر التجوال وعلى المواطنين الالتزام بالبقاء في منازلهم لحماية أنفسهم.

وجدد البحسني، في خطابه الموجه للحضارم بالداخل والخارج، دعوته للجميع للتبرع والتفاعل مع لجنة جمع المساعدات لمواجهة وباء كورونا وقال إن هناك شفافية مطلقة تمكن أي مواطن أن يطلع عليها ومعرفة حجم تبرعات كل التجار والمتبرعين باستثناء من لايرغبون بالإعلان عن صدقاتهم واعمالهم الخيرة.

وقال المحافظ البحسني مخاطبا الجميع “ادفعوا ادفعوا بتبرعاتكم العينية والمالية ولاتستيهنوا بها وأننا سنخلق بها قوة قاهرة لمواجهة الفيروس وان هناك أخوة عالقين لكم بأمس الحاجة للمساعدة بعد ان انقطعت بهم السبل خارج البلاد ولم يجدوا قوت يومهم ولا سكنهم بعد ان ذهبوا للعلاج والعمل”، وقال أصدرت قرار بتشكيل لجنة لحصرهم وتقديم معلومات عن أماكن وجودهم وظروفهم ويجب أن لايكونوا عبئ على غيرهم ودعوت الأخوة المواطنين والميسورين وخاصة بدول الخليج لمساعدتهم في هذه الظروف الإنسانية التي تقاس بها الشعوب وعلى اللجنة المشكلة تقديم معلومات واضحة وحصرية حولهم والتنسيق بيننا ولجنة جمع التبرعات التي شكلناها لتقديم المساعدات لهم، بعد ان وصلتني مناشدات كثيرة منهم تطالب بتقديم المساعدات لهم بعد ان حالت ظروف وباء كورونا من العودة إلى أهلهم او تمكينهم من البقاء في أماكن وجودهم.م