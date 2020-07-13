اليمن تسجل أعلى الإصابات بـ”كورونا” منذ تفشي الفيروس

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الاثنين، عن تسجيل 121 اصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 33 اصابة جديدة و 88 حالة مضافة إلى سجل الاصابات المؤكدة بمحافظة تعز.

وذكرت اللجنة في بيان، أطلع عليه ” المشهد اليمني “، أنه تم تسجيل 33 حالة إصابة جديدة منها 19 حالة بحضرموت و9 بتعز و5 في لحج.

وبينت اللجنة بتسجيل سبع حالات وفاة منها 6 بحضرموت وحالة بتعز، كما رصدت 16 حالة تعافي منها 10 في لحج و5 في المكلا وحالة في الضالع.

ويرتفع إجمالي الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (1498) منها (424) وفاة و(675) تعافي.