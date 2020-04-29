العربية نت

اليمن.. تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في عدن

29 أبريل، 2020
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المصدر: العربية.نت – أوسان سالم 

أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الأربعاء تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في عدن.

وقالت اللجنة في تغريدة مقتضبة على صفحتها بموقع “تويتر”: تم “تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن”.

وأكدت أنه سيتم إعلان التفاصيل حول ذلك في مؤتمر صحافي لاحقاً، دون ذكر موعد محدد.

وبحسب مصادر غير رسمية، فإن من بين الحالات المُعلن عنها هناك حالتا وفاة، وثلاث حالات إصابة حرجة تخضع للعلاج.

ولم يسجل اليمن منذ انتشار جائحة كورونا عالمياً، سوى حالة واحدة فقط في العاشر من إبريل/نيسان الجاري بمدينة الشحر في محافظة حضرموت (شرقي البلاد)، قبل أن يتم الإعلان رسمياً الاثنين عن شفائها وعدم تسجيل أي حالة إصابة للمخالطين لها حتى الآن.

وجاء هذا الإعلان عقب ساعات من صدور تحذير أممي حول إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وحذر بيان صادر عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، من أن فيروس كورونا قد يكون انتشر في البلاد، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، مؤكداً أن العوامل كلها لانتشاره بسرعة موجودة.

ونقل البيان عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي قولها: “حذرنا منذ أول إصابة بكورونا من أن الفيروس موجود الآن في اليمن، وقد ينتشر بسرعة”.

وأضافت: “العوامل كلها موجودة هنا، حيث مستويات منخفضة من المناعة العامة، ومستويات عالية من الضعف الحاد، ونظام صحي هش ومثقل”.

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