العربية نت

اليمن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

8 مايو، 2020
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المصدر: العربية.نت – أوسان سالم 

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عدن، وحالة وفاة إضافية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في تغريدة لها على حسابها في موقع “تويتر”، إنه تم “تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة في العاصمة المؤقتة ‎عدن، بينها حالة وفاة”.

كما أكدت وفاة إحدى حالات الإصابة المؤكدة سابقاً في لحج، جنوبي البلاد.

وأوضحت اللجنة أن عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل/نيسان ارتفع إلى 34 حالة، بينها 7 وفيات وحالة تعافي واحدة.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يتكتمون على تفشي الوباء في مناطقهم مكتفين بالإعلان عن حالة وفاة وحيدة بكورونا، زعموا أنها لمهاجر صومالي.

إلى ذلك، قالت منظمة “أطباء بلا حدود” الإنسانية أمس الخميس أنها تسلمت إدارة مركز علاج كورونا في “مستشفى الأمل” بمدينة عدن.

وأضافت في بيان: “تسلمت منظمة أطباء بلا حدود اليوم إدارة مركز علاج كوفيد-19 في مستشفى الأمل بمديرية البريقة غربي عدن بعد مناقشات مع السلطات المحلية”.

وتابع البيان: “تظل السلطات الصحية المحلية مسؤولة عن استجابة كوفيد-19 الشاملة في عدن، بما في ذلك الفحوصات وإدارة فرق الاستجابة السريعة”.

وسجلت العاصمة المؤقتة عدن أعلى نسبة من الإصابات المؤكدة بكورونا، حيث قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كوورنا إنها سجلت 25 حالة في عدن بينها 4 وفيات، من ضمن 34 حالة في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وكانت منظمة الصحة العالمية توقعت احتمالية تأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل في اليمن، أي ما يزيد عن 50% من سكان البلاد، مؤكدةً أن كورونا سيظل تهديداً كبيراً للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم.

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إصابات اليمن بكورونا تسجيل جديدة وحالتي وفاة

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