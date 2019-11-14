اليمن تشارك بمنتدى باريس للسلام في فرنسا

باريس «الأيام»

واصل منتدى باريس للسلام، أمس، انعقاده في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفد يمني على رأسه د. رياض يس، سفير اليمن في فرنسا.

ويأتي انعقاد المنتدى بالتزامن مع الذكرى الـ101، لانتهاء الحرب العالمية الأولى، لمناقشة قضايا السلام والأمن، والبيئة، والتنمية، والمجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الشامل، كما يتم خلاله العديد من الندوات وورش العمل بحضور قادة دول العالم ووزراء خارجيتها، ويتم طرح ومناقشة قضايا التنمية والثقافية من خلال تلاقي بين الشباب والمنظمات ومتخذي القرار.