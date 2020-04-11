اليمن دخلت بالقائمة..شاهد احدث احصائيات جائحة كورونا في الشرق الاوسط مساء اليوم الجمعة

دخلت اليمن في قائمة الدول المصابة بجائحة كورونا باصابة واحدة سجلت اليوم الجمعة في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

ونشر المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الاوسط قبل قليل احدث احصائيات وباء كورونا الذي اجتاح العالم، ولازالت ايران تتصدر القائمة باكثر من 68 الف حالة اصابة واكثر من 4200 وفاة.

وتأتي باكستان في المرتبة الثانية بنحو 4700 اصابة واكثر من 60 وفاة، تليها السعودية بنحو 3651 اصابة و47 وفاة، ثم الامارات بأكثر من 2900 اصابة و 14 وفاة.

وتليهم قطر باكثر من 2500 اصابة، تم تأتي كلا من مصر والمغرب والعراق.

ومن الاقل للاعلى تأتي اليمن في اولى القائمة تليها الصومال وسوريا والسودان وليبيا.