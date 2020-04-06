اليمن العربي

اليمن.. قائد اللواء الثاني مقاومة يتوعد المليشيا بالهزيمة من مريس بالضالع

6 أبريل، 2020
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تفقد العقيد محمد علي محسن قائد اللواء “الثاني” مقاومة جنوبية، مواقع تمركز أبطال اللواء الثاني مقاومة، و القوات الجنوبية المشتركة في قطاع القلب لجبهة مريس شمالي الضالع.

 

وطاف العقيد محمد علي محسن، على مواقع تمركز أبطال اللواء “الثاني” مقاومة في الحمراء و تبة الخلل و تبة وينان وغيرها من المواقع، و تفقد أحوال المقاتلين المرابطين في الخطوط الأمامية لجبهات القتال المشتعلة هناك.

 

و في تصريح إعلامي  أكد قائد اللواء “الثاني” مقاومة جهوزية قواته و إلى جانبها وحدات القوات الجنوبية المشتركة المشاركة ضمن عمليات معركة “صمود الجبال” بالضالع، للتصدي لأي محاولة ميدانية للتقدم من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

 

وتوعد العقيد محمد علي محسن، المليشيات الحوثية بالهزيمة، مشيرا إلى ان جبهة “الضالع” ستكون النقطة الأولى التي ستبدى فيها المليشيات خوض غمار مرحلة التقهقر و النهاية و الهلاك.

 

رافق قائد اللواء “الثاني” مقاومة في زيارته إلى مواقع أبطال اللواء في جبهة “مريس” كلا من:  القيادي المقدم علي أحمد علي عبدول، و ركن إمداد اللواء “الثاني” مقاومة النقيب محمد صالح الجحافي، كما كان في استقباله أيضا قائد الكتيبة الثانية باللواء النقيب معين الشيخ، و عددا من قيادات وضباط وجنود اللواء “الثاني” مقاومة.

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