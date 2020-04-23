اليمن لن تنسلخ من جلدها العربي لصالح ثقافة دخيلة على شعبنا .. الرئيس هادي يوجه خطابا للشعب اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي الأربعاء، خطابا للشعب اليمني، بمناسبة حلول شهر رمضان، أكد فيه أن “اليمن لن تنسلخ من جلدها العربي لصالح ثقافة دخيلة على شعبنا وتاريخنا”. في إشارة إلى المليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال الرئيس هادي، إن اليمن العظيم لن يكن مرتعاً لتلك الأفكار الهدّامة أو ممرًا خلفيًا يعبر منه المتسللون لإقلاق أمن المنطقة عبر وكلاء هنا أو هناك يفتقدون روح الانتماء لأمتهم العربية، ويقامرون بحقد طائفي دفين في زمن لم تعد المقامرة فيه إلاصورة جلية للخيانة والغدر”.

وأشار “إن هذه الحرب لم تكن يوما خيارنا، وحاولنا بشتى الطرق والوسائل تفاديها، حتى وبعد أن أشعلتها المليشيات الانقلابية، عملنا ولا نزال على إنهائها”.

وأوضح الرئيس : “قدمنا التنازلات تلو التنازلات، ولعل آخرها استجابتنا لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لوقف إطلاق النار في كافة الجبهات، وكذلك لمبادرة تحالف دعم الشرعية من أجل التفرغ وحشد الإمكانات والطاقات لمواجهة وباء كورونا المستجد الذي أنهك العالم وزاد من معاناة البشرية”.

واستدرك بالقول “إن هذه التنازلات التي قدمتها الشرعية قوبلت من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية بتكثيف عملياتها العدوانية والقتالية في أكثر من جبهة، واطلقت الصواريخ البالستية على الأحياء والتجمعات السكنية في مدينة مأرب مستغلة التهدئة”.

وقال “آن الأوان ليرى العالم كيف تعاطت ميليشيا الانقلاب الحوثي مع هذه الهدنة، وأن يدرك المجتمع الدولي حقيقة هذه المليشيات الحوثية الدموية، وانها مجرد ادوات ودمى تحركها طهران لخدمة أجندتها المشبوهة والمساومة بدماء اليمنيين”.

وجدد الرئيس هادي، حرصه على احلال السلام الشامل والدائم وفق المرجعيات الثلاث، بنية صادقة وحرص ايضا على ثوابت وتضحيات اليمنيين الجسيمة من أجل مستقبل أفضل ووطن نعتز ونفتخر جميعا بالانتماء اليه، لا مجال فيه للاستقواء بالسلاح أو المناطقية أو السلالية، وإقامة دولة اتحادية مدنية عادلة ترتكز على التوزيع العادل للسلطة والثروة.