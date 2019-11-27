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اليمن.. مطار الريان الدولي يستقبل أول رحلة جوية منذ سنوات (صور)

إرم نيوز إرم نيوز منذ 24 دقيقة
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اليمن.. مطار الريان الدولي يستقبل أول رحلة جوية منذ سنوات (صور)




المصدر: إرم نيوز

وصلت إلى مطار الريان الدولي بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن اليوم الأربعاء، أول رحلة جوية للخطوط اليمنية، بعد توقف دام نحو 5 سنوات.

وأفادت مصادر يمنية بأن طائرة الخطوط الجوية اليمنية وصلت إلى مهبط المطار الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن إعادة تشغيل المطار جاءت بعد خضوعه لعملية إعادة تأهيل وتجهيز شاملة نفذتها السلطات المحلية بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان مدير عام المطار  المهندس أنيس عبد القادر باصويطين قال لـ ”إرم نيوز“ في وقت سابق، إن تأخر افتتاح المطار كان لعدم وصول أجهزة الاتصالات والأرصاد الخاصة بالمطار من قبل الشركة المنفذة للمشروع.

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إرم نيوز

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