اليمن.. مقتل اثنين من قيادات الحوثي في ظروف غامضة

قتل اثنان من قيادات مليشيا الحوثي إثر انفجار سيارة كان تقلهما بمنطقة ضوران شمال غرب محافظة ذمار، ليلة السبت، وسط ظروف غامضة.

وقالت مصادر قبلية لـ“إرم نيوز“، إن ”عادل الأسدي وحسين زايد، قتلا إثر انفجار السيارة التي كانت تقلهما، وسط اتهامات لقيادات حوثية أخرى بتصفيتهما“.

وأضافت المصادر أن ”التوتر يسود المنطقة، إثر هذا الحادث الغامض، ما اضطر الميليشيات الحوثية، إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث“.

وجاء ذلك بعد أيام فقط من تصاعد الخلافات بين قيادات حوثية بسبب تعيينات في ”مناصب إدارية عليا“ منها مدراء لبعض المكتب الحكومية، ولم يكن لمنطقة ضوران حصة من قوائم تلك التعيينات.