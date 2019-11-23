إرم نيوز

اليمن.. مقتل اثنين من قيادات الحوثي في ظروف غامضة

إرم نيوز إرم نيوز منذ 7 دقائق
0 أقل من دقيقة
اليمن.. مقتل اثنين من قيادات الحوثي في ظروف غامضة




المصدر: صنعاء – إرم نيوز

قتل اثنان من قيادات مليشيا الحوثي إثر انفجار سيارة كان تقلهما بمنطقة ضوران شمال غرب محافظة ذمار، ليلة السبت، وسط ظروف غامضة.

وقالت مصادر قبلية لـ“إرم نيوز“، إن ”عادل الأسدي وحسين زايد، قتلا إثر انفجار السيارة التي كانت تقلهما، وسط اتهامات لقيادات حوثية أخرى بتصفيتهما“.

وأضافت المصادر أن ”التوتر يسود المنطقة، إثر هذا الحادث الغامض، ما اضطر الميليشيات الحوثية، إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث“.

وجاء ذلك بعد أيام فقط من تصاعد الخلافات بين قيادات حوثية بسبب تعيينات في ”مناصب إدارية عليا“ منها مدراء لبعض المكتب الحكومية، ولم يكن لمنطقة ضوران حصة من قوائم تلك التعيينات.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
اثنين الحوثي اليمن ظروف غامضة في قيادات مقتل من
إرم نيوز

إرم نيوز

مقالات ذات صلة

Photo of الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مفاوضات جديدة لحل الأزمة اليمنية‎

الكويت تبدي استعدادها لاستضافة مفاوضات جديدة لحل الأزمة اليمنية‎

منذ 3 ساعات
Photo of غريفيث: زخم الوصول لتسوية سياسية في اليمن يتنامى

غريفيث: زخم الوصول لتسوية سياسية في اليمن يتنامى

منذ 9 ساعات
Photo of مرارة الحرب تفسد العسل اليمني

مرارة الحرب تفسد العسل اليمني

منذ يومين
Photo of تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن انتهاء اختطاف القاطرة البحرية ”رابغ3“

تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن انتهاء اختطاف القاطرة البحرية ”رابغ3“

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق