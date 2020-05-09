اليمن.. مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي بينهم قادة ميدانيون

أفاد مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” في اليمن بوصول ما يزيد عن 20 قتيلاً من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى المستشفيات، حيث قُتل العشرات في جبهة صرواح، ومن بينهم أبو عبدالله الشاوش مهندس الألغام في جبهة صرواح، وأبو علي القاضي مشرف منطقة بحره في مديرية نهم، وأبوهاشم الحمزي مشرف الميليشيات الحوثية في الجوف، ومعه أبو مالك الحمزي المسؤول المالي ومسؤول الإمداد والتموين لجبهة الجوف.

وكانت مصادر عسكرية ميدانية قد أكدت مصرع 6 قادة ميدانيين من ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى عشرات العناصر، مؤكدة أن جميع القيادات ينحدرون من محافظة عمران، وهم خليل الغرباني، ونجيب الغيلي، وكامل الفهد، ومحمد الشلال، ومحمد البوطري، وحمود صباح.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تلتزم بالهدنة التي أطلقها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولاقت ترحيبا دوليا واسعا، وشنت هجمات واسعة في صرواح وطوق صنعاء والجوف والبيضاء، وتكبدت خسائر كبيرة وفقدت قيادات ميدانية عديدة.

‫ويعتبر الأسبوع الماضي أسبوعاً قاسياً على ميليشيا الحوثي حيث فقدت العديد من القيادات الميدانية، منها ‬ العميد علي الكريدي والعقيد عمار عبدالخالق الذيب والعقيد عمار الذيب والعقيد خالد الكحلاني ونهاية باللواء عبدالله الحمران، قائد القوات الخاصة‬ الحوثية.

من جهته، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، إن انتهاكات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 121 انتهاكاً خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت (2797) اختراقاً.