اليمن..مقتل قائد أمني في لحج وأحد منتسبي الجيش في عدن‎ (صور)

لقي قائد اللواء الأول مقاومة جنوبية في اليمن مصرعه برصاص مسلحين مجهولين مساء اليوم الاثنين في منطقة حبيل ريدة بمحافظة لحج؛ فيما قتل شخصان أحدهما منتسب للقوات المسلحة في العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت مصادر محلية، أن مسلحين نفذوا كمينا لقائد اللواء الأول مقاومة جنوبية ”وليد سيف سكرة“ في منطقة حبيل الريدة وأطلقوا النار عليه ولاذوا بالفرار.

وأضافت، أن سكرة توفي لاحقا أثناء إسعافه إلى إحد مشافي عدن متأثرا بإصابته في الرأس.

في هذه الأثناء، أطلق مسلحون النار على شابين كانا على متن سيارة مدنية في منطقة الدرين بمديرية المنصورة وسط عدن وأردوهما قتلى على الفور.

وبحسب هوية أحد الضحايا التي تم العثور عليها، فقد تبين أنه يعمل ضمن القوات المسلحة ويدعى محمود علي يحيى الشوش؛ بينما لاذ الجناة بالفرار.

ولم يصدر أي تصريح رسمي حتى اللحظة، لتوضيح حيثيات هذه الحوادث الأخيرة في كل من عدن ولحج.

وتأتي هذه الاغتيالات في الوقت الذي يسعى فيه التحالف العربي بقيادة السعودية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي للتهدئة في المحافظات الجنوبية والتركيز على جهود إنهاء الانقلاب الحوثي باليمن.