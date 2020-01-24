سكاي نيور عربية

اليمن.. مقتل قيادي حوثي في معارك نهم

24 يناير، 2020
0

وشنّت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 15 غارة جوية على جبهات القتال بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، شمالي اليمن.

تصعيد حوثي

واعتبر وزير الخارجية اليمني، عبدالله الحضرمي، مساء الخميس، استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وفي ظل وجود المبعوث الدولي في صنعاء، استغلالا سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى.

وأضاف الحضرمي: “لم يعد ممكنا أن يستمر هذا الوضع المختل وأن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة لميليشيا الحوثي لتغذية وإعلان حروبها العبثية”.

وأوضح أنهم في الحكومة الشرعية “لن يسمحوا بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك ميليشيات الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها”.

وحمّل ميليشيا الحوثي الانقلابية وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق ستوكهولم.

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of الحكومة اليمنية تحذر الحوثيين بشأن اتفاق استكهولم

الحكومة اليمنية تحذر الحوثيين بشأن اتفاق استكهولم

24 يناير، 2020
Photo of ريال الحوثي الإلكتروني يهدد بانهيار الاقتصاد اليمني

ريال الحوثي الإلكتروني يهدد بانهيار الاقتصاد اليمني

23 يناير، 2020
Photo of مقتل سيدة وإصابة آخرين في هجوم صاروخي على منزل في مأرب

مقتل سيدة وإصابة آخرين في هجوم صاروخي على منزل في مأرب

22 يناير، 2020
Photo of الخارجية المصرية تدين الهجوم الرهابي في مأرب

الخارجية المصرية تدين الهجوم الرهابي في مأرب

20 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق