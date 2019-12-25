اليمن.. مقتل 15 حوثيا بصعدة في غارات للتحالف العربي

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل 15 مسلحا من جماعة ”الحوثيين“ في غارات لطيران التحالف العربي على محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقال موقع ”26 سبتمبر“ التابع للجيش: إن طيران التحالف العربي استهدف بغارات تجمعات للحوثيين في مديرية كتاف، شرق صعدة، ما أدى إلى مقتل 15 من عناصرهم، وجرح آخرين (لم يحدد عددهم).

وأضاف الموقع أن مدفعية الجيش اليمني قصفت مواقع للحوثيين في المديرية ذاتها، وأوقعت خسائر في الأرواح والمعدات.

ويشهد عدد من مديريات محافظة صعدة مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين، وتتركز بشكل أكبر في كتاف وباقم، كبرى مديريات المحافظة ”معقل الجماعة“، وبإسناد من طائرات التحالف العربي.