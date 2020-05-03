اليمن.. ميليشيا الحوثي تقتل 28 مدنياً خلال أسبوعين

وثقت شبكة حقوقية يمنية غير حكومية ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 28 حالة قتل لمدنيين، بينهم 4 نساء و6 أطفال، في عدد من المحافظات اليمنية خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” في بيان لها اليوم الأحد، أنها وثقت 143 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في عدد من المحافظات خلال الفترة من 16 إبريل/نيسان وحتى 30 ابريل/نيسان الماضي.

ورصد فريق الرصد والتوثيق الميداني التابع للشبكة 28 حالة قتل، بينهم 4 نساء و6 أطفال، بالإضافة للعشرات من عمليات الاختطافات.

وقصفت الميليشيات الحوثية الأحياء السكنية بشكل مفرط في العديد من المحافظات، كان أبرزها مأرب والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع، وذلك بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة، وفق البيان.

وتسبب القصف بسقوط 6 حالات قتل، فيما تسبب قناصو ميليشيات الحوثي بقتل 3 أشخاص.

كما تسببت الألغام التي تزرعها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي بقتل 10 أشخاص، أغلبهم نساء وأطفال.

ورصد الفريق الميداني للشبكة كذلك قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق النار المباشر على إثنين من أئمة المساجد في عتمة والبيضاء بسبب إقامتهم صلاة التراويح.

كما سجل الفريق 3 حالات إعدام ميداني قامت بها الميليشيات بحق مدنيين، و4 حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر على المدنيين.