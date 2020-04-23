المشهد اليمني

اليمن وتسع دول عربية تتحرى هلال رمضان الليلة

23 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

تستعد اليمن والعديد من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات وسوريا والأردن والجزائر، لتحري هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس.
وقال وزير الاوقاف بالحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور أحمد عطية، أن الوزارة قررت خروج لجنة الأهلة وأصحاب الفضيلة العلماء والمهتمين بمتابعة طلوع وتحري هلال شهر رمضان لعام 1441هجرية ، وذلك مساء اليوم الخميس 29 شعبان، الموافق 23 إبريل 2020 ، في الأماكن المحتمل ظهوره فيها.
وأعلنت دار الافتاء التابعة للحوثيين، أن الجمعة أول أيام شهر رمضان بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
ودعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
وأعلنت الإمارات والجزائر عن تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب، فيما أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق ترقب رؤية هلال رمضان يوم الخميس.
من جانبها، أعلنت مصر والعراق ولبنان والبحرين، أمس الأربعاء، أن الخميس هو آخر يوم من شهر شعبان، وأن الجمعة مطلع رمضان.
ويصادف شهر رمضان هذه السنة، بالتزامن تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.
وكان مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح وعيد الفطر ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.
وكان مركز الفلك الدولي، توقع أن يكون يوم غدا الجمعة الموافق 24 أبريل، بداية شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية، وذلك نتيجة إمكانية رؤية الهلال من أجزاء من العالم اليوم الخميس.

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